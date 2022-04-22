Suriyeli göçmenler hakkında yeni kısıtlama! Türkiye'den Suriye'ye geçişler durduruldu Suriyeli göçmenler, Ramazan dolayısıyla Suriye’ye gidemeyecek. Alınan bilgilere göre, yalnızca cenaze ve hastalık gibi mazeretlere izin verilecek.

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