Suriyeli göçmenler hakkında yeni kısıtlama! Türkiye'den Suriye'ye geçişler durduruldu
Suriyeli göçmenler, Ramazan dolayısıyla Suriye’ye gidemeyecek. Alınan bilgilere göre, yalnızca cenaze ve hastalık gibi mazeretlere izin verilecek.
Ülkemizde, Suriyeli göçmenlerin bayramda ülkelerine gidip daha sonra geri gelmeleri bazı tartışmaları beraberinde getirmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriyelilerin bayramda gidip dönmelerine karşı çıkarak açıklama yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya dair önemli açıklamalar yapmıştı.
CENAZE VE HASTALIK DURUMLARINA İZİN VERİLECEK
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'den Suriye'ye geçişler durduruldu. Dünden itibaren Suriye'ye gitmek için sınıra ulaşan ailelerin geçişi durduruldu. Yalnızca cenaze, hastalık gibi mazeretlere izin verilecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde yaşanan tartışmaların ardından, “Bu bayram ve önümüzdeki bayram için güvenli bölgelere gidiş konusunda kısıtımız söz konusu. Bayramda gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var” açıklamalarını yapmıştı.
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