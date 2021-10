Suriyeli sığınmacılar hadlerini aştı! " Biz muz yiyemiyoruz" diyen Türk vatandaşıyla dalga geçmek için muz yeme akımı başlattılar

Sosyal medyada bir YouTube kanalının yayınladığı sokak röportajında bir Türk vatandaşının Suriyelilerin Türkiye'de rahat şekilde yaşadıklarını ifade etmesinin ardından kullandığı," Ben muz yiyemiyorum" cümlesi çok konuşulmuştu. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ise sosyal medyada tepki çeken bir akım başlattı.

KUAFÖRDE MUZ YEDİKLERİ ANI PAYLAŞTILAR

TikTok ve Twitter'da video paylaşan Suriyeli sığınmacıların muz yedikleri görüntüleri paylaştıkları görüldü. Türk vatandaşları bu paylaşımlara tepki gösterirken sosyal medyada çok sayıda video paylaşılması tepki çekti.

Bir kuafördeki 9 Suriyelinin, Türk vatandaşının "Ben muz yiyemiyorum" ifadesinin üzerine muz yedikleri görüldü.

MUZ ÇALAN MAYMUNA TÜRK BAYRAĞI KOYDU

Sosyal medyayı ayağa kaldıran başka bir TikTok videosunda ise "Ahmad_aldaaor" isimli bir kullanıcı, viral olan 'muz çalan maymun' videosundaki maymuna Türk bayrağı yerleştirdi.

İŞTE TÜRK VATANDAŞLARININ TEPKİLERİ

Söz konusu videoların ardından yorum yapan Türk vatandaşları şu ifadeleri kullandı:

- Bu iş artık sığınmacılıktan mültecilikten çıkmıştır.. Türk Halkı ile dalga geçme cüretine ulaşmış ise ki bu videolardan o anlaşılıyor, derhal bu video çeken şahıslar tek tek belirlenip alınmalıdır hadleri bildirilmelidir...

- Ne desem .kanım donuyor, kelimeler bulamıyorum. Bayrağıma yapılan bu saygısızlığa tahammül edemiyorum. artık Suriyeli adı duymak istemiyorum. Sayın İçişleri bakanımız dan rica ediyorum, bu kabullenemez.

- Vay be, ne günlerden geçiyoruz! Yazıklar olsun, İstanbul'da oturacak site kalmadı, her yer Arap, her yer Afrikalı, her yerden fuhuş fışkırıyor, ahlaksızlık diz boyu, huzur kalmadı ülkemde. Sabaha kadar ayaktalar, gürültü...Ülke zıvanadan çıktı.

- Hayatlarını borçlu oldukları Türkiye' ye yapılan bu hareketler ancak nankörlükle ifade edilebilir. Vatansız kalmış bu insanlar oturup kendi hallerine ağlayacaklarına bu şekilde dalma geçmeleri çok manidardır. Yazık!!!!!

- Sessiz kalırsanız öyle her şeyi kabullenirseniz muz da yerler ejder meyvesi de kimse boşuna kükremesin burada hepiniz din kardeşimiz diyordunuz zamanında Müslüman Müslümanın yanında olur diyordunuz oysa bu vatan savaşarak kazanıldı elde avuçta yok iken kaçarak sığınarak değil...!

- Bu insanlar bu hareketleri Türkiye de mi yapıyorlar ? Eğer Türkiye Cumhuriyeti topraklarında böyle iğrenç zihniyet ile video çekiyorsa demek ki ekmek yedikleri yere ihanet ediyorlar. Zaten savaştan kaçıp gelen insanlardan ne beklenir ? Bizim güzel yürekli askerlerimiz de yazık.