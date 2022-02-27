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  3. Survivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu gece dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Bu bölümde Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edecekler. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?

Yıllardır Türk televizyonlarında fırtına gibi esen Survivor, bu yıl da büyük heyecan içerisinde devam ediyor. Bu bağlamda, Survivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu? Soruların hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

Survivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?

27 ŞUBAT 2022 SURVİVOR ALL STAR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

27 Şubat Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununun kaybeden tarafı ve 2. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Survivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTMİŞTİ?

Survivor'da Dokunulmazlık oyunu ardından yapılan oylama sonucunda Evrim ilk eleme adayı olarak seçildi ve sürgün adasına gönderildi.

Survivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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