Yıllardır Türk televizyonlarında fırtına gibi esen Survivor, bu yıl da büyük heyecan içerisinde devam ediyor. Bu bağlamda, Survivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu? Soruların hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

27 ŞUBAT 2022 SURVİVOR ALL STAR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

27 Şubat Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununun kaybeden tarafı ve 2. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTMİŞTİ?

Survivor'da Dokunulmazlık oyunu ardından yapılan oylama sonucunda Evrim ilk eleme adayı olarak seçildi ve sürgün adasına gönderildi.