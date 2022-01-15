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  3. Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022?

Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı All Star heyecanıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmayı ilgiyle takip edenlerin merakla araştırdıkları Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022? sorularının yanıtı haberimizde...

Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022?

Survivor tutkunları için hasret sona erdi. Survivor All Star 2022 bu akşam ilk bölümü ile ekrana geliyor. Birbirinden iddialı eski yarışmacıların yeniden katıldığı Survivor All Star'da yeni kurallar ve yeni sürprizler izleyicileri bekliyor. İzleyiciler "Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022?" sorularının yanıtını araştırıyor...

SURVIVOR ALL STAR 2022 İLK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 ilk oyunun kazananı henüz belli olmadı. Tanıtımlarda ilk oyunun zor bir oyun olduğu, yarışmacıları tepki ve yorumlarından belli oldu.

İlk oyunu kazanan takım belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SURVİVOR 1. ÖDÜLÜ NEDİR 2022?

Survivor All Star 2022 ilk oyunun ödülü baraka oldu.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

Emine Özfalcı
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