Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022?
Ekranların sevilen yarışması Survivor 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı All Star heyecanıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmayı ilgiyle takip edenlerin merakla araştırdıkları Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022? sorularının yanıtı haberimizde...
Survivor tutkunları için hasret sona erdi. Survivor All Star 2022 bu akşam ilk bölümü ile ekrana geliyor. Birbirinden iddialı eski yarışmacıların yeniden katıldığı Survivor All Star'da yeni kurallar ve yeni sürprizler izleyicileri bekliyor. İzleyiciler "Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022?" sorularının yanıtını araştırıyor...
SURVIVOR ALL STAR 2022 İLK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2022 ilk oyunun kazananı henüz belli olmadı. Tanıtımlarda ilk oyunun zor bir oyun olduğu, yarışmacıları tepki ve yorumlarından belli oldu.
İlk oyunu kazanan takım belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
SURVİVOR 1. ÖDÜLÜ NEDİR 2022?
Survivor All Star 2022 ilk oyunun ödülü baraka oldu.
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı