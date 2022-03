Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Mart 2022 dokunulmazlık oyununun kazananı hangi takım? Her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Haftanın ilk dokunulmazlığı ünlülerin olmuştu. Peki 8 Mart 2022 dokunulmazlık oyununun kazananı hangi takım? İşte cevaplar...

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın yeni bölümüyle birlikte yine merak edilenler arasında. TV8 ekranlarındaki Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise gönüllüler takımı hata yapmak istemezken ünlüler yine kazanarak eleme stresi yaşamamak istiyor. Peki 8 Mart 2022 dokunulmazlık oyununun kazananı hangi takım? İşte cevaplar... SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için yine varını yoğunu ortaya koydu. Elenme stresi yaşamak istemeyen iki takım da dokunulmazlığı yakalamak için ellerinden geleni yapıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu da zorlu şartlar altında oynanmış ve ünlüler takımı galip gelmişti. İkinci dokunulmazlık oyunu ise henüz tamamlanmadı. Sonuç netleşince haberimiz güncellenecek. 8 MART 2022 DOKUNULAMAZLK OYUNUNUN GALİBİ HANGİ TAKIM? Survivor'da 4 isim yapılan bireysel yarışmalar ile birleşme partisine kesin olarak katılma hakkı kazanırken diğer yarışmacılar de elenmeden birleşme partisini görmek istiyor. Bu kapsamda haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eşli olarak yarışmacıların senkronize bir şekilde hareket etmesi gerekirken ünlüler final aşamasında gülen taraf olmuştu. 8 Mart 2022 dokunulmazlık oyununun galibi belli olunca haberimize eklenecektir. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri