Survivor All Star kim elendi 26 Nisan 2022 Salı?| Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star 2022'nin 26 Nisan Salı günkü bölümüne ödül oyunu heyecanı damga vurdu. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Gökhan, Evrim, Barış e ve Ayşe olmuştu. Peki Survivor All Star kim elendi 26 Nisan Salı? İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 26 Nisan Salı akşamı ekrana gelen bölümünün ödül oyununda kazanan takım hem erkekler hem de kadınların galibiyeti sonucunda Ünlüler oldu.

SURVİVOR ALL STAR KİM ELENDİ 26 NİSAN 2022 SALI?

Gökhan, Evrim, Barış e ve Ayşe haftaya eleme adayları olarak girdiler. Bu akşam gerçekleşen ada konseyinde elenen isim belli olacak...