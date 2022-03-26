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Survivor All Star’a Edis damga vuracak! Acun Ilıcalı’nın birleşme partisi öncesi paylaştığı fotoğraf izleyiciyi heyecanlandırdı

Survivor All Star birleşme partisinde Edis konseri damga vuracak. Birleşme partisi öncesinde Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım izleyiciyi heyecanlandırdı.

Survivor All Star’a Edis damga vuracak! Acun Ilıcalı’nın birleşme partisi öncesi paylaştığı fotoğraf izleyiciyi heyecanlandırdı

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2022 yayın hayatına soluksuz bir şekilde devam ediyor. Seyirci,  sevilen yarışmada düzenlenecek olan birleşme partisi için gün sayıyor. Survivor All Star 2022 yarışmasının birleşme partisinde konser verecek olan ünlü şarkıcı Edis damga vuracak. Başarılı şarkıcı Edis’in konser vermek için Dominik’e gittiği öğrenildi.

Survivor All Star’a Edis damga vuracak! Acun Ilıcalı’nın birleşme partisi öncesi paylaştığı fotoğraf izleyiciyi heyecanlandırdı

ÜNLÜ İSİMLER ADAYA AKIN ETTİ

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, birleşme partisinde konser vererek Survivor yarışmacılarına müzik ziyafeti çektirecek olan Edis Görgülü ve ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış ile bir araya geldi. Ilıcalı, Edis ve Tolga Akış ile olan fotoğrafını resmi Instagram hesabından hikayesinde takipçileriyle paylaştı. Ilıcalı’nın bu paylaşımı izleyiciyi heyecanlandırdı.

Survivor All Star’a Edis damga vuracak! Acun Ilıcalı’nın birleşme partisi öncesi paylaştığı fotoğraf izleyiciyi heyecanlandırdı

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

Bir uçak dolu seyircinin de adaya gideceği partiye daha önce Survivor’da yarışan ünlü isimler Yılmaz Morgül ve Mustafa Topaloğlu’nun da gideceği öğrenildi. Survivor All Star 2022’nin birleşme partisi 27 ve 28 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Survivor All Star’a Edis damga vuracak! Acun Ilıcalı’nın birleşme partisi öncesi paylaştığı fotoğraf izleyiciyi heyecanlandırdı

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