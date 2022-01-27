Survivor 2022 All Star son bölümde büyük çekişmeye sahne oldu. Gerçekleşen konseyin ardından Ayşıl Özaslan adaya veda etti. Artık herkes haftanın diğer dokunulmazlık oyununa odaklanmış durumda. Ancak Survivor takipçileri 27 Ocak tarihinde TV8 yayın akışına baktıklarında Survivor 2022 All Star programını göremediler. Ardından bugün Survivor'ın neden ekranlara gelmediğini araştırmaya başladılar. Peki, Survivor bugün, yarın var mı? 27-28 Ocak Survivor neden yok? Ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUGÜN, YARIN VAR MI? 27-28 OCAK SURVİVOR NEDEN YOK?

TV8 yayın akışında 27 Ocak Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20.00'de - Recep İvedik 6 filmi yer alıyor. İlerleyen saatlerde de 'Ailecek Şaşkınız' filmi ve TV8 ekranlarının sevilen yemek programı 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' programının tekrarı yer alıyor.

27 OCAK PERŞEMBE AKŞAMI TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Recep İvedik 6

22:30 Ailecek Şaşkınız

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

SURVİVOR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor 2022 All Star; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri yeni bölümleriyle saat 20:00'da ekranlara geliyor.

SURVIVOR'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2022 All Star'ın son bölümünde sürgün adasına giden dört eleme adayı bulunuyordu. Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan isimleri konseye çıktılar. Oylama sonucunda elenen isim Ayşıl Özaslan oldu.

SURVİVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler: