Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'i kazanacak olan yarışmacı daha şimdiden merak konusu olurken yarışmanın büyük finalinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı da merak edildi. Peki Survivor büyük final ne zaman, saat kaçta? | Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'da sona gelindi. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor finaline ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı. Survivor 2021'in büyük final 25 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'dr ekrana gelecek. Survivor'a ilişkin yapılan açıklamaya göre; büyük final de İstanbul'da yapılacak.

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre; Survivor 2021'in şampiyonu 25 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da yapılacak olan büyük finalle belli olacak.

SURVİVOR KAZANAN NE KADAR PARA ALACAK?

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'de muhteşem performans ortaya koyan yarışmacılar, şampiyonluğu kazanmak için çok çaba sarf etti.

Survivor 2021'in 25 Haziran Cuma akşamı canlı olarak ekrana gelecek olan bölümünde ise kazanan belli olacak ve büyük ödül sahibini bulacak.

Survivor 2021 şampiyonunun belli olacağı programda kazanan yarışmacının ne ödül alacağı merak konusu oldu. Ödülün miktarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SURVİVOR 2021 BÜYÜK ÖDÜL NE?

Survivor 2020'nin şampiyonu 500 bin TL kazanmıştı. Bu seneki rakam henüz netleşmezken miktarın 500 bin TL ile 1 milyon TL arası olması öngörülüyor.

SURVIVOR YARIŞMACILARI

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında? Nereli?

SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?