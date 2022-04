Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış, 2. eleme adayı Survivor Gizem oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar... SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 10 NİSAN 2022? SURVİVOR ALL STAR'DA 3. ELEME ADAYI LİM OLDIU? Survivor All Star 2022'de bu akşam ekrana haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gelecek. Kazanan takım bir gün daha rahat nefes alırken; kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak ve haftanın 3. eleme adayı belli olacak. 10 Nisan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın 3. eleme adayı yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak. 9 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All Star'da 9 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu. SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı ve ünlüler takımından Barış ilk aday olarak belirlenerek yokluk adasına gitti. İkinci aday da ünlüler takımından çıktı. Ada konseyinde yapılan oylamanın ardından haftanın ikinci eleme adayı Gizem Memiç oldu. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri