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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

Heyecanın dozunun arttığı Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geldi çattı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star'da her hafta eleme heyecanı yaşanırken geriye kalan yarışmacılarla mücadelenin ritmi de her geçen gün artıyor. Survivor’da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yine kıyasıya bir yarış içerisine girecek. Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım haftanın ilk eleme adayını söylemek zorunda kalacak. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? İşte cevaplar...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

 

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 11 MART 2022?

11 Mart 2022 Cuma akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kendi takımından bir aday göstermemek için kıyasıya bir mücadele içerisine girdiler. Oldukça çekişmeli geçen bu yarışta henüz kazanan takım belli olmadı. Yarışmanın sonlanmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz hafta elenen isim Ünlüler takımından Birsen adaya veda etmişti. Bu haftanın elenecek ismi de oldukça merak ediliyor. Bu kapsamda dokunulmazlık oyunları da elenen ismin belirlenmesi adına oldukça büyük önem taşıyor. Henüz bu akşamın eleme adayı belli olmadı. Yarışmada konseyin tamamlanmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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