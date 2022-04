Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

A+ A-

Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış, 2. eleme adayı Survivor Gizem olurken 3. eleme adayı Perviz oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar... SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 11 NİSAN 2022? SURVİVOR ALL STAR'DA 4. ELEME ADAYI LİM OLDIU? Survivor All Star 2022'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ise ada komseyinde Yağmur ve Ayşe'nin ismini yazdı. Eşit oy çıkması sonucunda ismi söylenilen kişi Ayşe oldu. 4. eleme adayı da bu şekilde Gönüllüler takımından Ayşe olmuş oldu. 10 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All Star 2022'de bu akşam ekrana haftanın 3. dokunulmazlık oyunu geldi. Kazanan takım bir Gönüllüler oldu. Haftanın 3. eleme adayı da 5 oyla Perviz oldu. Yokluk adasına gidecek isim Perviz oldu. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri