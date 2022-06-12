Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 12 Haziran 2022? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 12 Haziran 2022? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

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Ekranların sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım merak ediliyor. Biz de haberimizde Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 12 Haziran 2022? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına yer verdik... SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 12 HAZİRAN 2022? Survivor All Star'ın 12 Haziran Pazar günü oynanan 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. SURVİVOR ALL STAR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? Ada Konseyi gerçekleşir gerçekleşmez yazılan isim haberimize eklenecektir... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri