Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 14 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi? Survivor All Star 2022'de haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 14 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

A+ A-

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım merak ediliyor. Biz de haberimizde Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 14 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi? sorularının yanıtına yer verdik... SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 14 HAZİRAN 2022? Survivor All Star'ın 13 Haziran Pazartesi günü oynanan 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler olmuştu. Bu akşam kazanan takım belli olur olmaz haberimiz güncellenecek... SURVİVOR ALL STAR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? İki oyun üst üste kaybeden Gönüllüler takımından Nisa ve Atakan potaya giren iki isim olmuştu. Bu akşam oynanacak son dokunulmazlık oyunuyla 3. isim belirlenecek ve adaya veda eden yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri