Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 16 Nisan 2022? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 16 Nisan 2022? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

A+ A-

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 16 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulunacak. SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 16 NİSAN 2022? SURVİVOR ALL STAR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 16 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak ve büyük bir mücadele verilen dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri