Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 17 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 17 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

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Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 17 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulunacak. SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 17 NİSAN 2022? SURVİVOR ALL STAR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. 17 Nisan Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlığın sahibi ____ takımı oldu. Henüz Gönüllüler takımında hangi yarışmacının eleme adayı olduğu belli değil... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri