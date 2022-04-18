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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 18 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 18 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 18 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu?

Haftanın ilk eleme adayı Survivor Evrim, 2. eleme adayı Survivor Ayşe olurken 3. eleme adayı Nisa oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 18 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 18 NİSAN 2022? SURVİVOR ALL STAR'DA 4. ELEME ADAYI LİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de oynanan 3. dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımının ada konseyinde ise oylama sonucunda ismi söylenilen kişi Ayşe oldu.

18 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'de bu akşam ekrana haftanın 4. dokunulmazlık oyunu geldi. Kazanan takım bir ____ oldu. Haftanın son eleme adayı ___ oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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