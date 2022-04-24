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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 24 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 24 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 24 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu?

Dün gerçekleşen konseyde 2. eleme adayı Evrim olurken bugün oynanacak 3. dokunulmazlıkta hangi takımın kazanacağı ve yokluğa kimin gideceği merak konusu oldu. Biz de haberimizde Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 24 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına yer verdik...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 24 NİSAN 2022? SURVİVOR ALL STAR'DA 3. ELEME ADAYI LİM OLDU?

Survivor'ın yayınlanan fragmanında Barış'ın sözleri diğer takıma geçen yarışmacı arkadaşlarını kızdırıyor ve aralarında ufak bir gerilim yaşanıyor. Bakalım bu bölümde hangi takım dokunulmazlığı kazanacak.

Henüz dokunulmazlığı kazanan takım belli olmadı. Haberimiz güncellenecektir...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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