Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 25 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 25 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Dün gerçekleşen konseyde 3. eleme adayı Barış olurken bugün oynanacak 4. dokunulmazlıkta hangi takımın kazanacağı ve yokluğa kimin gideceği merak konusu oldu. Biz de haberimizde Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 25 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına yer verdik... SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 25 NİSAN 2022? Survivor All Star'ın 24 Nisan Pazar günü oynanan 3. dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler takımı olmuştu. Bugün ise henüz kazanan takım belli olmadı... SURVİVOR ALL STAR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? Dün gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunu sonunda gece yapılan ada konseyinde 4 kişi tarafından ismi yazılan Barış, yokluk adasına giden 3. isim oldu. Bugün henüz kazanan takım ve eleme adayı belli olmadı... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri