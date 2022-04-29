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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 29 Nisan 2022? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 28 Nisan 2022? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 29 Nisan 2022? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım merak ediliyor. Biz de haberimizde Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 29 Nisan 2022? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına yer verdik...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 29 NİSAN 2022?

Survivor All Star'ın 29 Nisan Cuma günü oynanan 1. dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.

SURVİVOR ALL STAR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Salı günü eleme konseyi yapıldı. Gökhan, Evrim, Ayşe ve Barış arasından adaya veda eden isim Gökhan olmuştu. Bugün ise henüz kimin eleme adayı olduğu belli değil...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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