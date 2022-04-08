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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 8 Nisan 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022’de bu haftanın ilk dokunulmazlık adayı belli olacak. Peki, Survivor’da elenen kişi kim olacak? İşte Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 8 Nisan 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 8 Nisan 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022’nin yeni bölümü 8 Nisan Cuma akşamı izleyici ile buluştu. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 8 Nisan 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? soruları yanıt buldu. Peki, haftanın ilk dokunulmazlık oyunundaki aday kim olacak?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 8 Nisan 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 8 NİSAN 2022? SURVİVOR ALL STAR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Survivor All Star, yayın hayatına dolu dizgin devam ediyor. Survivor All Star dün akşam yayınlanan bölümle adeta nefesleri kesti. Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık adayı belli oldu.  Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 8 Nisan 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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