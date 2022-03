Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, adaya kim veda edecek? Survivor All Star iletişim ödülünü kim kazandı 43. bölüm? Survivor'da her geçen gün yarışma heyecanının dozu artarken yarışmacılar da kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, adaya kim veda edecek? sorusu da günün en çok merak edilenleri arasında. Öte yanda iletişim ödülü de yarışmacılara açıklandı. Peki Survivor All Star iletişim ödülünü kim kazandı 43. bölüm? İşte cevaplar...

A+ A-

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, adaya kim veda edecek? Sorusu yeni fragmanın yayımlanmasının ardından yine internetin en çok araştırılanları arasında yerini alıyor. Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda yine kıyasıya bir mücadele sergilenecek. İletişim ödülü de yarışmacıların oyuna daha hırslı bir şekilde çıkmasını sağlayacak. Peki Survivor All Star iletişim ödülünü kim kazandı 43. bölüm? Detaylar haberimizde... SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI, ADAYA KİM VEDA EDECEK? Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı olurken ikinci dokunulmazlık oyunu ise gönüllü takımına gitmişti. Bu kapsamda son dokunulmazlık oyunu ise iki takım adına da oldukça önem arz ediyor. Henüz yarışma sonucu tamamlanmadığından dolayı son dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olmadı. Yarışmanın sonuçlanmasıyla birlikte haberimiz güncellenecektir. SURVİVOR ALL STAR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI 43. BÖLÜM? Adada ailelerinden uzakta kalan yarışmacılar için en önemli ödüllerden birisi de iletişim ödülleri oluyor. Her ne kadar açlıkla zorluk yaşasalar da özlem de adadaki iki takım oyuncularının da en çok zorlandıkları konulardan biri. Bu kapsamda bugünkü dokunulmazlık oyununun yanında verilecek iletişim ödülü de yarışmanın önemini ciddi derecede artırıyor. Henüz yarışma sonucu belli olmadı. Yarışmanın tamamlanmasıyla birlikte iletişim ödülünü kazanan takım haberimize eklenecektir. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri survivor all star