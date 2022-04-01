Survivor 2022 All Star'ın her bölümü farklı heyecana sahne oluyor. Mücadelenin ritmi her geçen hafta yükseliyor. Survivor’da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarıştılar. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

1 Nisan Cuma akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet içine girdiler.