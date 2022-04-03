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  3. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Survivor All Star'da yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Survivor All Star'da yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

Survivor All Star 2022’de adaya veda edecek 2. isim belli oldu. Peki, Survivor’da elenen kişi kim olacak? İşte haberin ayrıntıları…

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Survivor All Star'da yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

Survivor All Star 2022’nin yeni bölümü 2 Nisan Cumartesi akşamı izleyici ile buluştu. Cumartesi yayınlanan yeni bölümde, dokunulmazlığı kaybeden takım ünlüler takımı oldu. 1 Nisan Cuma akşamı yayınlanan bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden takım gönüllüler takımı olurken Yokluk Adası’na ilk giden isim Ardahan olmuştu.

Survivor All Star 2. eleme adayı belli oldu! Survivor’da yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

YOKLUK ADASINA GİDEN İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Survivor All Star, yayın hayatına dolu dizgin devam ediyor. Survivor All Star dün akşam yayınlanan bölümle adeta nefesleri kesti.  Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ünlüler takımı olurken oylama sonucunda en çok yazılan isim ikinci eleme adayı oldu. Yokluk Adası’na Ardahan’ın ardından giden ikinci isim Barış oldu.

Survivor All Star 2. eleme adayı belli oldu! Survivor’da yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

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{TITLE_STRIP}Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

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