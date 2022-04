Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Survivor All Star'da yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

Survivor All Star 2022’nin yeni bölümü 2 Nisan Cumartesi akşamı izleyici ile buluştu. Cumartesi yayınlanan yeni bölümde, dokunulmazlığı kaybeden takım ünlüler takımı oldu. 1 Nisan Cuma akşamı yayınlanan bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden takım gönüllüler takımı olurken Yokluk Adası’na ilk giden isim Ardahan olmuştu.

YOKLUK ADASINA GİDEN İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Survivor All Star, yayın hayatına dolu dizgin devam ediyor. Survivor All Star dün akşam yayınlanan bölümle adeta nefesleri kesti. Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ünlüler takımı olurken oylama sonucunda en çok yazılan isim ikinci eleme adayı oldu. Yokluk Adası’na Ardahan’ın ardından giden ikinci isim Barış oldu.

TV8 Survivor All Star 66. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

