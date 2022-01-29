Son dakika: 29 Ocak 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuAntalya'da beyin yakan olay! Bir kadın, sevgilisini "erkek" arkadaşından kıskandı! Gay olduğunu düşünerek öldürüp, cinsel organını kesti!Hull City stadında Türk bayrağı sallanıyor! Acun Ilıcalı'nın yeni kulübünden büyük jestÜltimatom ne demek, TDK'ya göre Ültimatom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Denizcilik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKemal Kılıçdaroğlu'nun "Yorgun demokrat" şarkısını dinlediği ifşa edildi! Z kuşağının diline düştü! "Duygusal ponçik..."Sosyal Yardım Ödemelerine zam geldi! Müjdeyi Bakan Yanık verdiSon dakika! Koronavirüs bitiyor mu? Bakan Koca müjdeyi duyurdu: "En yüksek sesle söylüyorum..."Danla Bilic'in, tatlıcıdan da, kozmetikçiden de yüzü gülmedi! Yusuf Engin ile aşkları hızlı başladı bir anda bitti! Takipçi listesi kafa karıştırdı!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor All Star üçüncü hafta mücadelesi bu akşam başladı. Geçen hafta Survivor'a veda eden isim Ünlüler takımından Ayşıl olmuştu. Bu akşam Survivor'da dokunulmaz oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor 2022 All Star'ın her bölümü farklı heyecana sahne oluyor. Mücadelenin ritmi her geçen hafta yükseliyor. Survivor’da bu akşam üçüncü haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarıştılar. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama ile sürgün adasına giden ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

29 Ocak Cumartesi akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet içine girecekler. Dokunulmazlık oyununun kazanan kişi ve kazanan takım belli olduğu anda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

26 OCAK SURVİVOR 2022 ALL STAR KİM ELENDİ? ADAYA HANGİ İSİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star 2022'nin son bölümü 26 Ocak akşamı ekranlara gelmişti. Programda yapılacak konseyin ardından eleme adayları içerisinden bir kişi yarışmadan ayrılmıştı. Survivor 2022'de elenen yarışmacı Ayşıl Özaslan olmuştu.

1078333.jpg

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT