Survivor 2022 All Star'ın her bölümü farklı heyecana sahne oluyor. Mücadelenin ritmi her geçen hafta yükseliyor. Survivor’da bu akşam üçüncü haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarıştılar. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama ile sürgün adasına giden ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

29 Ocak Cumartesi akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet içine girecekler. Dokunulmazlık oyununun kazanan kişi ve kazanan takım belli olduğu anda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

26 OCAK SURVİVOR 2022 ALL STAR KİM ELENDİ? ADAYA HANGİ İSİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star 2022'nin son bölümü 26 Ocak akşamı ekranlara gelmişti. Programda yapılacak konseyin ardından eleme adayları içerisinden bir kişi yarışmadan ayrılmıştı. Survivor 2022'de elenen yarışmacı Ayşıl Özaslan olmuştu.