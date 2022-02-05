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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor All Star dördüncü hafta mücadelesi bu akşam başladı. Hafta her zaman olduğu gibi dokunulmazlık oyunu ile başladı. Bu akşam Survivor'da dokunulmaz oyununu kim kazandı? 5 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor 2022 All Star'ın her bölümü farklı heyecana sahne oluyor. Mücadelenin ritmi her geçen hafta yükseliyor. Survivor’da bu akşam dördüncü haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarıştılar. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama ile sürgün adasına giden ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

5 Şubat Cumartesi akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet içine girecekler.

Dokunulmazlık oyunu sonuçlandığı anda haberimizde sonuçlara yer verilecektir.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

SURVIVOR'DA BU HAFTA SÜRGÜNE GİDEN İLK KİŞİ KİM OLDU?

Survivor’ın dördüncü haftasında Ünlüler ile Gönüllüler, kıyasıya dokunulmazlık mücadelesi verdi. 1. Dokunulmazlık oyunu, iki takım yarışmacıları arasında nefes kesen mücadele sonucunda kazanan takım belli oldu.

Sürgüne gidecek ilk kişi kaybeden takım oyuncuları arasından seçildi.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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