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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor All Star dördüncü hafta mücadelesi geçtiğimiz akşam başladı. Bu akşam Survivor'da dokunulmaz oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor 2022 All Star'ın her bölümü farklı heyecana sahne oluyor. Mücadelenin ritmi her geçen hafta yükseliyor. Survivor’da bu akşam dördüncü haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarıştılar. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama ile sürgün adasına giden ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 ŞUBAT SURVİVOR ALL STAR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN HANGİ TAKIM OLDU?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Son bölümde Nagihan ve Berna arasındaki gerilim artarken, Furkan sürgün adasına gitti. Dominik'te oynanan Survivor All Star'da henüz dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olmadı.

 

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

SÜRGÜNE GİDEN KİŞİ KİM OLDU?

Survivor’ın dördüncü haftasında Ünlüler ile Gönüllüler, kıyasıya dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Kazanan takım belirlenip konsey yapılır yapılmaz sürgüne giden isim haberimizde yer alacaktır...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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