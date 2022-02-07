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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor All Star bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor 2022 All Star'ın her bölümü farklı heyecana sahne oluyor. Mücadelenin ritmi her geçen hafta yükseliyor. Survivor’da bu akşam dördüncü haftanın 3. dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarıştılar. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama ile sürgün adasına giden ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

7 Şubat Pazartesi akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet içine girecekler.

Henüz kazanan takım belli olmadı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

SURVIVOR'DA SÜRGÜNE KİM GİTTİ?

Henüz kaybeden takım belli olmadığından dolayı konsey gerçekleşmedi ve sürgüne giden yarışmacı belli olmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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