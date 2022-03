Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı 7 Mart 2022? Her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. bu doğrultuda Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu da merak konusu oldu. Yeni oyun yoğun yağmur altında oynandı. Peki Survivor All Star dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı 7 Mart 2022? İşte cevaplar...

A+ A-

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star'da yarışmacıları birleşme partisi heyecanı sarmış durumda. İki takım da eleme stresi yaşamadan birleşme partisine ulaşmak istiyor. Bu kapsamda dokunulmazlık oyunları büyük önem taşıyor. Peki Survivor All Star dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı 7 Mart 2022? İşte o sorunun cevabı... SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da yarışmacılar her ne kadar açlık konusunda problem yaşasalar da dokunulmazlık oyunu ödül oyunlarından daha çok önem arz ediyor. Elenme stresi yaşamak istemeyen iki takım da dokunulmazlığı yakalamak için ellerinden geleni yapıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu da zorlu şartlar altında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İki takım da müthiş yarışırken yarışma sonucu henüz belli olmadı. Sonuç belirlenince haberimiz güncellenecektir. SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 7 MART 2022? Survivor'da 4 isim yapılan bireysel yarışmalar ile birleşme partisine kesin olarak katılma hakkı kazanırken diğer yarışmacılar de elenmeden birleşme partisini görmek istiyor. Bu kapsamda haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eşli olarak yarışmacıların senkronize bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. 7 Mart 2022 Pazartesi günündeki yarışmada yoğun yağmur yarışmacıları zorlarken kazanan takım ise henüz belli olmadı. Yarışmanın sonuçlanmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri