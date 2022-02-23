Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon Nefesime Kadar dizisi konusu nedir? Son Nefesime Kadar oyuncu kadrosunda kimler var?23 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 23 Şubat 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıMelih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki açıklaması! Algı oyunlarını bozdu, açık açık yazdı: Özhaseki 30 yıllık kardeşimdir, elimden gelen her türlü desteği yaptımBaşörtüsünü aşağılayan sözlere "Haklısınız" diyerek destek vermişti! Seçim yaklaştıkça tutuşan Kılıçdaroğlu, şimdi 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadın ile bir araya gelecek!Survivor ödül oyunu kim kazandı 23 Şubat 2022 Çarşamba? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?23 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 23.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSon dakika | 23 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuGürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisiGelinim Mutfakta 23 Şubat 2022 Çarşamba puan durumu | 23 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Survivor ödül oyunu kim kazandı 23 Şubat 2022 Çarşamba? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyunu kim kazandı 23 Şubat 2022 Çarşamba? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ödül oyunu için karşı karşıya gelen Survivor 2022 All Star Ünlüler ve Gönüllüler arasında büyük bir mücadele yaşandı. Peki Survivor ödül oyunu kim kazandı 23 Şubat 2022 Çarşamba? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyunu kim kazandı 23 Şubat 2022 Çarşamba? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da bugün yeni bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da nefes kesen bir mücadele yaşanırken haftanın kazanan takımı merak konusu oldu. Peki Survivor ödül oyunu kim kazandı 23 Şubat 2022 Çarşamba? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyunu kim kazandı 23 Şubat 2022 Çarşamba? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA? SURVİVOR 2022 ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Şubat Çarşamba akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet içine girdiler.

Survivor'ın bu akşamki bölümünde ödül oyununu Takımı kazandı.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT