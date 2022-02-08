Survivor All Star'da bugün yeni bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da nefes kesen bir mücadele yaşanırken haftanın kazanan takımı merak konusu oldu. Peki Survivor ödül oyunu kim kazandı 8 Şubat 2022 Salı? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 8 ŞUBAT 2022 SALI? SURVİVOR 2022 ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımından ödül oyununu kazanan isimler bugün belli olacak. Bu akşam ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecek...

SURVİVOR 2022 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu haftanın 3. eleme adayı Gizem oldu.

Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayını Ünlüler takımından bireysel dokunulmazlığı elde eden Elif seçti. Survivor 4. eleme adayı Sercan oldu.

Survivor 2022'de bu hafta eleme adayı olarak belirlenen 8 isim oldu. Bu isimler Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu.