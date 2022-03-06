Survivor All Star'da yarışmacıları birleşme partisinin heyecanı alıkoymuş durumda. Bireysel oyunlar sonrasında 4 yarışmacı birleşme partisine katılmayı garantiledi. Yeni bölümle birlikte ödül oyunucu için yine iki takım önemli bir yarış için parkurda ter döktü. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 6 Mart 2022 Pazar yarışmanın galibi hangi takım oldu? İşte cevaplar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya mücadelenin sürdüğü Survivor All Star'da yarışmaların zorluk derecesi de her geçen gün artıyor. Haftalar ilerledikçe adada kalan kişi sayısı azalırken mücadelenin dozu da artıyor. Ünlüler ile gönüllüler takımı arasındaki 6 Mart ödül oyunu mücadelesinde dengesini iyi koruyan yarışmayı da kazanacak. Henüz yarışmanın galibi belli olmadı. Yarışma sonuçlandıktan sonra haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR 6 MART 2022 PAZAR YARIŞMANIN GALİBİ KİM OLDU?

Survivor 6 Mart 2022 Pazar gününde yarışmacıların dengesini oldukça zorlayacak bir parkur kendilerini bekliyor. Matara sarılı bir iple dolaşacak olan yarışmacılar sonrasında dengelerini iyi koruyarak parkuru tamamlamak ve rakibini elemek zorunda. Yarışma henüz tamamlanmadığı için 6 Mart 2022 Pazar yarışmanın galibi belli olmadı. Mücadele sona erdikten sonra haberimiz güncellenecek.