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  3. Survivor Yağmur Nisa’yı kızdırdı! Survivor Nisa Yağmur’un üstüne yürüyor

Survivor Yağmur Nisa’yı kızdırdı! Survivor Nisa Yağmur’un üstüne yürüyor

Survivor’un yayınlanan yeni fragmanında Nisa ve Yağmur arasında büyük bir kavga çıkıyor. Yayınlanan fragmanda tartışmanın ardından Nisa, Yağmur’un üstüne yürüyor.

Survivor Yağmur Nisa’yı kızdırdı! Survivor Nisa Yağmur’un üstüne yürüyor

Survivor All Star 2022 izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor son bölümünde Yasin Obuz adaya veda etti. Survivor All Star'ın 66'ncı bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

Survivor Yağmur Nisa’yı kızdırdı! Survivor Nisa Yağmur’un üstüne yürüyor

SURVİVOR NİSA OYUNU YARIDA BIRAKIYOR

Yayınlanan fragmanda parkurda düşen Nisa, sunucu Murat Ceylan tarafından uyarılıyor. Israrla kural hatası yaptığını kabul etmeyen Nisa sunucuyla tartışmaya giriyor ve oyunu yarıda bırakıyor.

Survivor Yağmur Nisa’yı kızdırdı! Survivor Nisa Yağmur’un üstüne yürüyor

“SEN ÖNCE İNSAN OL”

Nisa, Murat Ceylan'ın yanı sıra kendisine devam etmesini söyleyen takım arkadaşlarını da dinlemiyor. Yağmur Banda, "Çocuk gibi ağlıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun, rehabilitasyon merkezi mi burası?" sözleriyle sert tepki gösteriyor.

Survivor Yağmur Nisa’yı kızdırdı! Survivor Nisa Yağmur’un üstüne yürüyor

Survivor Nisa "Ne zaman gittim, söyle" karşılığını veriyor. Yağmur ise parkur performansını eleştiren takım arkadaşına, "Sen önce insan ol! Geç bunları" diyor. Bu sözlere çok sinirlenen Nisa, "Ne dedin sen?" diyerek, Yağmur'un üzerine yürüyor.

Survivor Yağmur Nisa’yı kızdırdı! Survivor Nisa Yağmur’un üstüne yürüyor

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