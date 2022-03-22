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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 22 Mart 2022 Salı? Eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 56. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından hangisinin yarışmayı kazanacağı merak ediliyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 22 Mart 2022 Salı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 22 Mart 2022 Salı? Eleme adayı kim oldu?

Ünlüler ve Gönüllüler'in nefes kesen mücadelelerinin devam ettiği Survivor All Star'da yeni bir dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Haberimizde Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 22 Mart 2022 Salı? Eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına yer verdik...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 22 MART 2022 SALI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Geçtiğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Ünlüler takımında eleme adayı olarak en çok ismi yazılan yarışmacı Barış oldu.

Bugün henüz hangi takımın kazandığı belli olmadı. Kazanan takım belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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