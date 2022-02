Survivor’da kim elendi 16 Şubat? Survivor All Star 2022’de elenen yarışmacı kim oldu? Dün akşam 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Survivor All Star'da kimin elendiği merak ediliyor. Peki Survivor’da kim elendi 16 Şubat? Survivor All Star 2022’de elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

A+ A-

Ünlüler ile Gönüllüler takımından elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi eleme adayları oldu. Peki elenen kim oldu? İşte 'Survivor’da kim elendi 16 Şubat? Survivor All Star 2022’de elenen yarışmacı kim oldu?' sorusunun yanıtı... SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 16 ŞUBAT? SURVİVOR ALL STAR 2022'DE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU? Survivor All Star'da Ünlüler ile Gönüllüler takımından elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi eleme adayları oldu. oldu. Oylama sonucunda elenen isim ise Ezgi oldu... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri