Ünlüler ile Gönüllüler takımından elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi eleme adayları oldu. Peki elenen kim oldu? İşte 'Survivor’da kim elendi 16 Şubat? Survivor All Star 2022’de elenen yarışmacı kim oldu?' sorusunun yanıtı...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 16 ŞUBAT? SURVİVOR ALL STAR 2022'DE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Survivor All Star'da Ünlüler ile Gönüllüler takımından elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi eleme adayları oldu. oldu. Oylama sonucunda elenen isim ise Ezgi oldu...