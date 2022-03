Survivor'da kim elendi? 20 Mart 2022 Pazar Survivor All Star'da kim elendi? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da 20 Mart 2022 Pazar günü elenen ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki Survivor'da kim elendi? 20 Mart 2022 Pazar Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor 2022 All Star'da heyecan hızlı eleme sistemi ile birlikte devam ediyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile birlikte, haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Bu akşamki oyun ve sonrasında gerçekleştirilecek ada konseyinde üçüncü ve dördüncü eleme adayları da belli olacak. Peki Survivor'da kim elendi? 20 Mart 2022 Pazar Survivor All Star'da kim elendi? İşte detaylar... SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 20 MART 2022 PAZAR SURVİVİOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ? Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kaybetti ve eleme adayları Barış ile Mert oldu. İki oyunun kaybedilmesi ile birlikte ünlüler takımının üç ismi eleme potasına çıkarması garanti oldu. Ünlüler takımı şu ana kadar oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybetti ve takımlarından iki kişiyi potaya çıkardı. Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı Barış ve Mert oldu. Elenen isim belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri