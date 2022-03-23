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Survivor'da kim elendi? 23 Mart 2022 Çarşamba Survivor All Star'da kim elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da 23 Mart 2022 Çarşamba günü elenen ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki Survivor'da kim elendi? 23 Mart 2022 Çarşamba Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor'da kim elendi? 23 Mart 2022 Çarşamba Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor 2022 All Star'da heyecan hızlı eleme sistemi ile birlikte devam ediyor. Ünlülerin ilk adayı Barış, gönüllüler ise Evrim oldu.  Bu akşamki oyun ve sonrasında gerçekleştirilecek ada konseyinde üçüncü ve dördüncü eleme adayları da belli olacak. Peki Survivor'da kim elendi? 23 Mart 2022 Çarşamba Survivor All Star'da kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA SURVİVİOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. Oyunun kazananı aynı zamanda ödülün de sahibi oluyor. Ödül ise 10 bin TL yakıt puan ile birlikte pirzola, salata, ekmek üçlüsü! 

Dokunulmazlık oyununun kadınlar yarışını gönüllüler kazandı, erkeklerde ise yarış henüz tamamlanmış değil.

Ünlülerin ilk adayı Barış, gönüllüler ise Evrim oldu. Üçüncü gitme adayı ve elenen isim henüz açıklanmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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