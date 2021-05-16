Suşi Ustası, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 9411.18

Meslek Adı : Suşi Ustası

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu : Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu : Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İnce şerit biçimindeki yosun tabakasının içine çiğ balık, yağsız, tuzsuz haşlanmış pirinç ve özel baharat karışımlarıyla suşi çeşitleri hazırlama bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Suşi Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Suşi yapımında kullanılacak malzemeleri temin etmek veya edilmesini sağlamak,

d) Suşi yapımında kullanılacak malzemelerin bozulmadan saklanmasını sağlamak,

e) Yapılacak suşi miktarına göre kullanılacak malzemeleri gerekli miktarlarda kullanmaya hazır hale getirmek,

f) Japon pirincini bol suyla yıkayıp süzmek,

g) Prinçleri hafif diri kalacak şekilde pişirmek, harmanlayıp soğutmak,

h) Pirinç sirkesi ve şekeri ekleyip tekrar harmanlamak,

i) Pirinçten iki parmak kalınlığında ve bir parmak uzunluğunda köfte şeklinde parçalar hazırlamak,

j) Pirinç köftelerinin üzerine aynı boyutlarda kesilmiş levrek, tonbalığı, somon veya karides yerleştirmek,

k) Servis tabağına suşileri zencefil turşusu, dilimlenmiş avokado, salatalık ve soya sosuyla birlikte servis yapmak,

l) Sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak çalışma ortamını ve kullanılacak araç, gereç ve ekipmanları temiz olarak kullanıma hazır bulundurmak, bulunmalarını sağlamak,

m) Kullandığı araç, gereç ve malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak,

n) Eksilen ve biten malzemeleri temin etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Suşi Ustası Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi mesleği için “8114.06” kod olarak kullanılır iken Ağaç İşleri Teknikeri mesleği için “3143.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Suşi Ustası Meslek Kodu “9411.18” olarak belirlenmiştir.

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