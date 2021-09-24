Süveyda ne demek? Süveyda isminin anlamı nedir? TDK anlamı nedir? Kuran'da geçiyor mu? Caiz mi? Kaç kişide var? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

SÜVEYDA NE DEMEK? SÜVEYDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? TDK ANLAMI NEDİR?

TV8'de her cuma günü zileyiciyi ekranlara kilitleyen Kırmızı Oda dizisinde ilayda Alişan'ın rol verdiği Süveyda, isim olarak vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Süveyda ismi TDK'da kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek, nokta ve kalpteki gizli günah anlamında kullanılmaktadır. Daha çok tasavvufi bir anlamı olan Süveyda isminin kalp mertebeleri anlamına gelmektedir. Bu mertebelere ulaşmak için bazı aşamaları geçmek gerekmektedir. Bu aşamalardan biri de Süveyda’dır. Kalpte oluşan günahlar siyah noktalara benzetilir ve bu siyah noktalara ait bilinmezlik makamına Süveyda anlamı verilmektedir.

SÜVEYDA İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU? CAİZ Mİ?

Arapça kökenli olan Süveyda ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir. Süveyda ismi caizdir. Dolayısıyla dinen yasaklı ve uygun olmayan isimler arasında yer almamaktadır.

SÜVEYDA İSMİ KAÇ KİŞİDE VAR?

Süveyda ismi Türkiye'de 442 kişide vardır. Bu ismi İstanbul'da 84 kişi, Ankara'da 39, İzmir'de 21 kişi kullanmaktadır.

KIRMIZI ODA SÜVEYDA HİKAYESİ NEDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Süveyda'nın hastalığı Kleptomani olarak biliniyor. 19 yaşında olan Süveyda annesinin zoruyla kendisini Kırmızı Oda'da bulunur. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Süveyda'nın ilk kez 6 yaşında evden kaçtığı ve daha sonra da kaçmaya devam ettiği ortaya çıktı. İlk başta Manolya Hanım'la görüşmek istemeyen Süveyda'nın küçük yaşlarda evden kaçtığı ve başına korkunç bir olay geldiği anlaşıldı. Süveyda'nın neler yaşadığı ilerleyen bölümlerde netleşecek. Üniversite öğrencisi olan Süveyda, mimarlık bölümünde eğitimini sürdürüyor.