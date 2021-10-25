Tafta ne demek, TDK'ya göre Tafta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tafta ne demek? Tafta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tafta kelimesi. Peki tafta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tafta nedir, tafta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAFTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tafta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tafta kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre tafta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür sert, ipekli kumaş

- Bu kumaştan yapılmış



TAFTA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Söylemeyi unuttum, ben sana gri tafta çarşafımı verecektim, daha yirmi gün evvel yaptırdım ve hiç giymedim.

