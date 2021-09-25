Taharrüş ne demek, TDK'ya göre Taharrüş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taharrüş ne demek? Taharrüş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taharrüş kelimesi. Peki taharrüş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taharrüş nedir, taharrüş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Taharrüş kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Taharrüş kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TAHARRÜŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taharrüş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Taharrüş kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre taharrüş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tırmalanma, kurcalanma, azdırılma



TAHARRÜŞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- taharrüş etmek

