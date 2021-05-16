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Tahlisiye Personeli, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tahlisiye Personeli meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tahlisiye Personeli meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tahlisiye Personeli, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8350.17

Meslek Adı : Tahlisiye Personeli

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu : Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Çarpışan yada karaya oturan gemilerde arama ve can kurtarmaya yönelik işleri yapan kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Tahlisiye Personeli, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tahlisiye Personeli Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Elle) mesleği için “7314.10” kod olarak kullanılır iken Ağdacı mesleği için “5142.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tahlisiye Personeli Meslek Kodu “8350.17” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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