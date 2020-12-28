Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Jandarma Komutanlığı 32 memur alımı ve 9 sözleşmeli personel alım yapacak. KPSS sıralamasına göre yapılacak alımlar başvurular 28 Aralık günü başlayacak. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Lise mezunlarından yapılacak tahmil tahliye memuru kadrosunun ne iş yaptığı merak konusu oldu. Peki Tahmil tahliye memuru ne iş yapar? Tahmil tahliye memuru maaşları

KAÇ TAHMİL TAHLİYE MEMURU ALINACAK?

Jandarma'ya 1 tahmil tahliye memuru alımı yapılacak. Alımlar Lise veya dengi ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olan adaylardan yapılacak. Adaylarda 2020 KPSS KPSSP94 (En Az 60 Puan) şartı aranacak.

TAHMİL TAHLİYE MEMURU NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Tahmil 'yükleme, boşaltma' demektir. Tahmil tahliye memurları da jandarmaya gelecek eşyaların yüklenmesi ve yerleştirilmesi, stoklanması ve sayımı görevlerinde istihdam edecek. Sadece erkek adayların başvuruları alınacak.

TAHMİL TAHLİYE MEMURU NE KADAR MAAŞ ALIR?

Sivil memurlar jandarma bünyesinde sivil olarak çalışan personeller olarak bilinir ve maaşları 3500-4000-5000 civarında kadrolara göre değişkenlik göstermektedir.