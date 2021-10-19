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Talyum ne demek, TDK'ya göre Talyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Talyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Talyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Talyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Talyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Talyum ne demek, TDK'ya göre Talyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Talyum ne demek? Talyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi talyum kelimesi. Peki talyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre talyum nedir, talyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TALYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Talyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Talyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre talyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39, yoğunluğu 11,85 olan, 303 °C'de eriyen, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, tuzları ve bileşikleri zehirli bir element (simgesi Tl)

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