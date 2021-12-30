Taner Ay kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Taner Ay Biyografisi​​​​​​​

Almanya’da yaşayan Kırşehirli iş insanı Taner Ay trafik kazası geçirdi. Olayın ardından Taner Ay hakkında internette çok sayıda arama yapıldı. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci Taner Ay'ın durumu hakkında açıklamada bulundu. Peki, Taner Ay kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? İşte, Taner Ay Biyografisi...

TANER AY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? NERELİ? TANER AY BİYOGRAFİSİ

Memleketi Aslen Kırşehir, Kaman'lı olan Taner Ay, Almanya'da doğdu. Liseyi Almanya'da tamamladıktan sonra üniversite hayatına Londra'da devam etti.

Emlak, enerji, sağlık ve sanayi alanında faaliyet gösteren şirketler sahibi Taner Ay Almanca ve İngilizce dillerine oldukça hakimdi.

Taner Ay babası Çetin Ay ile birlikte Almanya'da çok branşlı şehir hastanesi kurdu. Bugün City Klinik Şehir Hastanesi Almanya'nın en büyük hastanelerindendir.Ayrıca babası Çetin Ay Avrupa İş Adamları Platformu kurucusudur. Çetin Ay Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk Dernekleri İnisiyatifi tarafından yılın iş adamı ödülüne layık görülmüştür. Bunun yanında Avrupa İş Adamları Platformu Başkanı, aynı zamanda Kıbrıs Duesseldorf Fahri temsilcisi, Esi Holding yöneticilerindendir.

Taner Ay 2018 yılında Kırşehirspor'u almak istediklerini belirtmiştir. Kendisi daha önce Almanya'da Fortuna Düsseldorf ve Bayer Levrekusen takımlarının alt kadrolarında forma giydi.

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Almanya'da yaşayan Kırşehir'li iş adamı ve Kırşehir Belediyespor Başkan adayı Taner Ay, Bulgaristan'da trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdi.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci Taner Ay'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bezci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yakın dostum, güzel insan Taner Ay kardeşimi, trafik kazasında çok erken kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Mekanı cennet olsun."