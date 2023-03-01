Tangör isminin anlamı nedir, Tangör ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Tangör isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Tangör ismi ne demek, Tangör ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Tangör isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Tangör İsminin anlamı nedir? TDK Tangör anlamı:

Tangör ismi Türk Dil Kurumunda Şafak vaktinin parlaklığını gör anlamında kullanılan bir ad anlamında tanımlanmaktadır.

Tangör İsmi Kuranda geçiyor mu?

Tangör ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Tangör isminin kökeni:

Tangör ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 20 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Tangör isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Tangör isminin rengi:

Gül Rengi

Tangör ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Tangör isminin Harf Analizi Nedir ?

Tangör ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ö : Azimli/bencil

R : Akıllı, lider, sert

Tangör isminin Numerolojisi Kaçtır?

Tangör ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

A : 1

N : 17

G : 8

Ö : 19

R : 21

= 90 – Tangör İsminin Numeroloji Toplamı 90’dir.

Tangör isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Tangör ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Tangör isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 A: 1 N: 5 G: 7 Ö: 6 R: 9 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Tangör isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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