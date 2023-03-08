Tangül isminin anlamı nedir, Tangül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Tangül isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Tangül ismi ne demek, Tangül ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Tangül isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Tangül İsminin anlamı nedir? TDK Tangül anlamı:

Tangül ismi Türk Dil Kurumunda Şafak vakti gibi parlak olan güzel anlamında tanımlanmaktadır.

Tangül İsmi Kuranda geçiyor mu?

Tangül ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Tangül isminin kökeni:

Tangül ismi Türkçe+Farsça kökenli bir isimdir.Türkiye'de 239 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Tangül isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Tangül isminin rengi:

Burgonya

Tangül ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Tangül isminin Harf Analizi Nedir ?

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Tangül ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Tangül isminin Numerolojisi Kaçtır?

Tangül ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

A : 1

N : 17

G : 8

Ü : 26

L : 15

= 91 – Tangül İsminin Numeroloji Toplamı 91’dir.

Tangül isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Tangül ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Tangül isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 A: 1 N: 5 G: 7 Ü: 3 L: 3 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Tangül isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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