Tarık Mengüç tiyatroya atıldı! Sesini sigorlatmayı unutmadı

Basın mensuplarına açıklama yapan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, "Sesimle ilgili oluşabilecek risklere karşı ve sesimi kaybetmem durumunda yüklüce bir tazminat ödenecek bana. Bir prim bedeli ödüyorum. Sesimi kaybettiğim takdirde ömrümün sonuna kadar tüm ihtiyaçlarım ödenecek. Bu sigorta için bir miktar ödüyoruz ama bizde kalsın" diye konuştu.

TİYATROYA ADIM ATTI

Tarık Mengüç, yaptığı açıklamada, tiyatroya adım attığını da ekledi. Mengüç, "Çiğdem Tunç beni tiyatroya itti. Çiğdem Tunç bana 'Sen çok yeteneklisin' demesinden sonra bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.

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