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Tarık Mengüç tiyatroya atıldı! Sesini sigorlatmayı unutmadı

Şarkıcı Tarık Mengüç, eşi Funda Mengüç ve sigortacı Emine Genç ile önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Mengüç, sesini sigortalattığını açıkladı. İşte haberin ayrıntıları…

Tarık Mengüç tiyatroya atıldı! Sesini sigorlatmayı unutmadı

Basın mensuplarına açıklama yapan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, "Sesimle ilgili oluşabilecek risklere karşı ve sesimi kaybetmem durumunda yüklüce bir tazminat ödenecek bana. Bir prim bedeli ödüyorum. Sesimi kaybettiğim takdirde ömrümün sonuna kadar tüm ihtiyaçlarım ödenecek. Bu sigorta için bir miktar ödüyoruz ama bizde kalsın" diye konuştu.

Tarık Mengüç tiyatroya atıldı! Sesini sigorlatmayı unutmadı

TİYATROYA ADIM ATTI

Tarık Mengüç, yaptığı açıklamada, tiyatroya adım attığını da ekledi. Mengüç, "Çiğdem Tunç beni tiyatroya itti. Çiğdem Tunç bana 'Sen çok yeteneklisin' demesinden sonra bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Tarık Mengüç tiyatroya atıldı! Sesini sigorlatmayı unutmadı

Tarık Mengüç tiyatroya atıldı! Sesini sigorlatmayı unutmadı

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