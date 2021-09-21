Taşlama Tezgâh İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Taşlama Tezgâh İşçisi Maaşları, ve İş İlanları

Taşlama Tezgâh İşçisi görev tanımı nedir, Taşlama Tezgâh İşçisi ne iş yapar, Taşlama Tezgâh İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taşlama Tezgâh İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taşlama Tezgâh İşçisi Tanımı;

Çeşitli taşlama takımları ile, verilen basit teknik resim, kroki veya numuneye göre, çeşitli şekil ve özellikteki malzemeleri istenilen biçim ve yüzey kalitelerine getirmek için taşlama tezgâhlarına kumanda eden, işlenecek parçanın özelliklerine göre uygun taş seçiminin danışarak yapılması, tezgâhlar üzerinde doğru ayarların yapılması, parça veya malzemenin tezgâha uygun yöntemle bağlanması, tezgâh devrinin işleme uygun şekilde ayarlanması, çeşitli açılarda paso verilmesi ve parça veya malzeme ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru şekilde ölçülmesini yapan kişidir.

Taşlama Tezgâh İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Taşlama Tezgâh İşçisi Maaşları

Taşlama Tezgâh İşçisi maaşı ortalama aylık 3.500,00 - TL’dir. En düşük Taşlama Tezgâh İşçisi maaşı 2.826,00 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taşlama Tezgâh İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Taşlama Tezgâh İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur yazar olmak yeterlidir

Taşlama Tezgâh İşçisi Ne İş Yapar?

Taşlama Tezgâh İşçisi, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Taşlama işlemi için gerekli hazırlıkları yapmak

f) Taşlama ile ilgili hesaplamaları temin etmek

g) Ölçme aletlerini kontrol etmek

h) Taşlama tezgâhını hazırlamak

i) Taşlama tablasını hazırlamak

j) Taşlama takımları ile ilgili hazırlıkları yapmak

k) İşlem görecek malzeme ile ilgili hazırlıkları yapmak

l) Taşlama işşlemini başlatmak

m) Taşlama işlemini sonlandırmak

n) Tezgâh ve işlenen malzemeleri kontrol etmek ve bakımını yapmak

o) Taşlanan malzemeleri sevk etmek ve raporlamak

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Taşlama Tezgâh İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Taşlama Tezgâh İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Taşlama Tezgâh İşçisi mesleğinin meslek kodu 7224.16 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Taşlama Tezgâh İşçisi maaşlarına ek sizlerde Taşlama Tezgâh İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?