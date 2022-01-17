Tebahhur ne demek, TDK'ya göre Tebahhur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebahhur ne demek? Tebahhur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebahhur kelimesi. Peki tebahhur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebahhur nedir, tebahhur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBAHHUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebahhur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tebahhur kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebahhur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su, sıvı vb. kaynayıp buhar olma, buğulaşma, buharlaşma, uçma



TEBAHHUR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tebahhur etmek

